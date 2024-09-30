Губернатор Вячеслав Федорищев поручил усилить меры безопасности в регионе

Как рассказал врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников, в настоящее время тушение пожара продолжается с применением авиации — привлечена группа беспилотных авиационных систем МЧС, вертолет военно-воздушных сил МИ-8 с водосливным устройством. В его ликвидации принимают участие 182 человека — специалисты областной лесной охраны и МЧС. Также задействовано 40 единиц техники. По состоянию на 30 сентября площадь активного горения составляла 7 га, от огня пострадало 288 га.