Токаев: Международное сообщество нуждается в разрядке (фото)

Убежден, что в нашей стране должна царить диктатура Закона и Порядка. Только так можно обеспечить надлежащие условия для дальнейшего осуществления реформ, а также привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Закон и Порядок — это основа строительства Справедливого Казахстана. Запрос на справедливость был везде и всегда, и Казахстан не исключение. Все наши реформы, как бы трудно они ни продвигались, носят необратимый характер, их никто уже не сможет остановить и, тем более, обратить вспять", — заявил Токаев.