Токаев подтвердил планы открытия филиала МГИМО в Казахстане

«Токаев принял участие в конференции “Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве”, — говорится в сообщении в понедельник.
В своем выступлении глава государства отметил, что в условиях беспрецедентной геополитической нестабильности роль дипломатии становится решающей.
«На фоне глубокой трансформации геополитики и геоэкономики, глобальных климатических и демографических вызовов, угроз новых пандемий, нарастания гонки вооружений, технологического прогресса, включая внедрение искусственного интеллекта, вопросы стратегической стабильности и устойчивого развития обретают для всех нас первостепенное значение. Вывод очевиден — международное сообщество нуждается в разрядке, в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога. Поэтому идея целостной, неделимой евразийской безопасности может стать концептуальной основой для построения многополярного справедливого и устойчивого мирового порядка», — сказал Токаев.
Глава государства проинформировал участников конференции о реализации в Казахстане курса на масштабные преобразования всех сфер общественной жизни.
По его мнению, принципиальной новацией политических реформ стало закрепление в Основном законе положения об ограничении мандата президента однократным семилетним сроком.
«Такой нормы нет ни в одной стране так называемого “постсоветского пространства” и даже за его пределами. Один семилетний президентский срок, на мой взгляд, достаточен для осуществления предвыборной платформы и реформ, исходя из того, что президент — это все же нанятый народом государственный управленец. Убежден, что в нашей стране должна царить диктатура закона и порядка. Только так можно обеспечить надлежащие условия для дальнейшего осуществления реформ, а также привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Закон и порядок — это основа строительства Справедливого Казахстана. Запрос на справедливость был везде и всегда, и Казахстан не исключение. Все наши реформы, как бы трудно они ни продвигались, носят необратимый характер, их никто уже не сможет остановить и, тем более, обратить вспять», — заявил глава государства.
Президент также отметил важную роль сферы образования в деле укрепления дружественных связей между народами Казахстана и России. По его словам, в России сейчас обучается более 60 тыс. студентов из Казахстана.
«Сегодня в нашей стране успешно работают филиалы известных российских вузов. Планируется открытие в Казахстане филиала МГИМО», — сказал Токаев.
В ходе пленарного заседания помощник президента России Владимир Мединский огласил приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина участникам конференции.
В своем выступлении ректор МГИМО Анатолий Торкунов поблагодарил казахстанскую сторону за организацию мероприятия, приуроченного к 80-летию университета.
«Мы не случайно выбрали тему конференции, объединив традиционные вопросы многостороннего сотрудничества в сфере экономики и безопасности с новыми вызовами климатической повестки, динамичные сюжеты развития энергетики и транспортной инфраструктуры на евразийском пространстве», — подчеркнул Торкунов.
В работе конференции приняли участие видные казахстанские и российские ученые, ветераны дипломатической службы, руководители государственных органов и учреждений, политологи, а также представители молодежных организаций.