Путин: в новых регионах за два года восстановили 5,8 тыс. многоквартирных домов

Путин заявил, что было построено и отремонтировано более 1,5 тыс. объектов в образовательной сфере. В их числе — 776 школ и 633 детсада, а также 68 объектов дополнительного образования, 56 — среднего профессионального образования, 24 вуза. «Практически каждую неделю вводятся в строй жилые дома, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия, расширяется, получает новые современные возможности сеть музеев и библиотек, возрождаются исторические мемориалы», — сказал президент (цитата по сайту Кремля).