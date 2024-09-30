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Путин: в новых регионах за два года восстановили 5,8 тыс. многоквартирных домов

Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной инфраструктуры в новых регионах. По его словам, с 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановили как минимум 5,8 тыс. многоквартирных домов и 3,5 тыс. км дорог.

Путин заявил, что было построено и отремонтировано более 1,5 тыс. объектов в образовательной сфере. В их числе — 776 школ и 633 детсада, а также 68 объектов дополнительного образования, 56 — среднего профессионального образования, 24 вуза. «Практически каждую неделю вводятся в строй жилые дома, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия, расширяется, получает новые современные возможности сеть музеев и библиотек, возрождаются исторические мемориалы», — сказал президент (цитата по сайту Кремля).

30 сентября 2022 года Владимир Путин включил ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В этих четырех регионах введено военное положение. Президент говорил, что на развитие новых субъектов будут ежегодно выделять 1 трлн руб.

Путин Владимир
недвижимость