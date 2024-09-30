Правительство внесло в Госдуму проект об установлении МРОТ с 2025 года

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей, документ доступен в думской электронной базе.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», — написано в документе.
В нем уточняется, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%, медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль.
«Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 миллиона работников», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.