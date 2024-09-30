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Столтенберг: изменения в ядерной доктрине РФ не требуют перемен в политике НАТО

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Россия не произвела таких изменений в своей ядерной доктрине, которые бы потребовали перемен в политике НАТО по этому вопросу. Об этом в интервью агентству Reuters заявил уходящий с поста генсек альянса Йенс Столтенберг.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в НАТО не обнаружили перемен в политике РФ, которые бы «потребовали изменений со стороны [альянса]». Генсек организации также призвал членов альянса продолжать оказывать помощь Киеву и не поддаваться на якобы исходящую из РФ «ядерную риторику».

«Всякий раз, когда мы наращивали помощь в виде новых видов вооружений — танков, дальнобойного оружия или [истребителей] F-16, — россияне пытались предотвратить это. У них не получилось, и этот последний пример не помешает помощи Украине со стороны союзников по НАТО», — добавил Столтенберг.

Затрагивая вопрос о поставке Киеву оружия большой дальности, генсек НАТО выступил с утверждением, что нет «волшебного средства», которое бы все изменило на поле боя.

О параметрах корректировки российской ядерной доктрины на заседании постоянного совещания при Совете безопасности РФ 25 сентября объявил президент Владимир Путин. Среди уточнений — признание нападением поддержку ядерной державой неядерного воюющего с Россией государства, гарантии ядерного ответа на нападение на союзника РФ — Белоруссию. Предусматривается расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых оно выполняется.

НАТО