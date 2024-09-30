Столтенберг: изменения в ядерной доктрине РФ не требуют перемен в политике НАТО

«Всякий раз, когда мы наращивали помощь в виде новых видов вооружений — танков, дальнобойного оружия или [истребителей] F-16, — россияне пытались предотвратить это. У них не получилось, и этот последний пример не помешает помощи Украине со стороны союзников по НАТО», — добавил Столтенберг.