Столтенберг: изменения в ядерной доктрине РФ не требуют перемен в политике НАТО

По его словам, в НАТО не обнаружили перемен в политике РФ, которые бы «потребовали изменений со стороны [альянса]». Генсек организации также призвал членов альянса продолжать оказывать помощь Киеву и не поддаваться на якобы исходящую из РФ «ядерную риторику».
«Всякий раз, когда мы наращивали помощь в виде новых видов вооружений — танков, дальнобойного оружия или [истребителей] F-16, — россияне пытались предотвратить это. У них не получилось, и этот последний пример не помешает помощи Украине со стороны союзников по НАТО», — добавил Столтенберг.
Затрагивая вопрос о поставке Киеву оружия большой дальности, генсек НАТО выступил с утверждением, что нет «волшебного средства», которое бы все изменило на поле боя.
О параметрах корректировки российской ядерной доктрины на заседании постоянного совещания при Совете безопасности РФ 25 сентября объявил президент Владимир Путин. Среди уточнений — признание нападением поддержку ядерной державой неядерного воюющего с Россией государства, гарантии ядерного ответа на нападение на союзника РФ — Белоруссию. Предусматривается расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых оно выполняется.