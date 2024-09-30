Мэр Воронежа взял 10-дневный отпуск

С понедельника, 30 сентября, мэр Воронежа Сергей Петрин уходит в отпуск на 10 дней. Об этом он объявил в своем tg-канале. Глава городской администрации рассказал, что проведет время с семьей.
— Очень надеюсь, что погода позволит уделить время нашему общему любимому хобби — рыбалке. Все это время, конечно же, буду координировать работу команды администрации. Сразу после выхода из отпуска планирую возобновить открытые планерки с участием журналистов, продолжу серию встреч, которые уже запланированы: с активом многодетных семей, Общественной палатой города, депутатами, также детально с коллегами обсудим бюджет и целый ряд других вопросов.
Сергей Петрин принес присягу и официально вступил в должность мэра Воронежа 4 сентября. Сразу после завершения церемонии глава городской администрации ответил на вопросы журналистов и обозначил первоочередные направления своей работы, подробнее об этом — в материале РИА «Воронеж».
Мэра Воронежа выбрали депутаты городской думы в ходе тайного голосования 28 августа. Кроме Сергея Петрина, набравшего 25 голосов, во второй этап выборов вышли руководитель управы Левобережного района Вадим Башилов и адвокат Сергей Последов. Они получили по два голоса.