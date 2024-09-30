Мэр Воронежа взял 10-дневный отпуск

— Очень надеюсь, что погода позволит уделить время нашему общему любимому хобби — рыбалке. Все это время, конечно же, буду координировать работу команды администрации. Сразу после выхода из отпуска планирую возобновить открытые планерки с участием журналистов, продолжу серию встреч, которые уже запланированы: с активом многодетных семей, Общественной палатой города, депутатами, также детально с коллегами обсудим бюджет и целый ряд других вопросов.