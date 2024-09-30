Мирзиёев посетил Национальный институт педагогического мастерства имени А. Авлони — фото

Президенту рассказали, что в учреждении внедрены в практику традиционные, альтернативные и дуальные формы повышения квалификации и переподготовки, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. Ситуационная учебная комната по видеосвязи соединена с центрами педагогического мастерства Каракалпакстана и областей. Внедрены такие программные платформы, как непрерывное профобразование, курсы менеджерского обучения, аттестация педагогов и присвоение квалификационной категории, управление дошкольным и школьным образованием. Это позволит оперативно обучать директоров и преподавателей в регионах новым педагогическим технологиям и методам.