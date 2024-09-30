Мирзиёев посетил Национальный институт педагогического мастерства имени А. Авлони — фото

Существующий комплекс капитально отремонтировали, построили два дополнительных здания, оснащенных современным оборудованием. Увеличились и количество слушателей, и направления.
В институте с почти вековой историей создали музей. Экспозиция рассказывает о деятельности джадидов, образы их воссоздали с помощью ИИ, а также о системе образования, основанной Абдуллой Авлони, учебниках того времени, этапах развития общего образования.
Здесь же находится библиотека с фондом около 88 тыс. книг.
Президенту рассказали, что в учреждении внедрены в практику традиционные, альтернативные и дуальные формы повышения квалификации и переподготовки, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. Ситуационная учебная комната по видеосвязи соединена с центрами педагогического мастерства Каракалпакстана и областей. Внедрены такие программные платформы, как непрерывное профобразование, курсы менеджерского обучения, аттестация педагогов и присвоение квалификационной категории, управление дошкольным и школьным образованием. Это позволит оперативно обучать директоров и преподавателей в регионах новым педагогическим технологиям и методам.
В учебной программе института большое внимание уделено подготовке директоров школ, которые должны быть не только опытными педагогами, но и хорошими управленцами, в определенном смысле стратегами.
В кабинетах инклюзивного образования и психолога будут повышать квалификацию дефектологи и воспитатели, работающие в этом направлении. В медиа-студии снимают видеоуроки. В институте также есть конференц-зал, компьютерные классы, кабинеты для семинаров и другие условия.
Сегодня в республике уделяют особое внимание точным и естественным наукам, школы оснащают современным оборудованием и учебными пособиями. Это требует от учителей адаптации к новым методам, освоения новых знаний и навыков. Лаборатория «STEM» служит переподготовке и повышению квалификации педагогов в этом направлении.
Исходя из современных образовательных требований, количество часов обучения в институте возросло. Чтобы создать достойные условия для учителей в общежитии сделали ремонт, увеличили количество мест.
«Институт должен не ждать, а брать инициативу на себя, вести за собой. Необходимо больше работать с учителями и директорами из регионов, повысить качество во всех школах. В школе воспитываются люди нового времени, созидатели нашего будущего. Без образования нет будущего», — сказал Мирзиёев.
Исходя из этого, он дал указания по обучению преподавателей и наставников за рубежом, гармонизации передового мирового опыта.
За прошедший период этого года в институте повысили квалификацию около 4 300 руководителей образовательных учреждений. Также около 2 тыс. директоров и кандидатов на эту должность прошли обучение на курсах менеджмента. Через платформу «Непрерывное профессиональное образование» в занятиях приняли участие более 113 тыс. педагогов.
Сингапурская международная образовательная организация переподготовила 100 директоров школ, 200 учителей математики и естественных наук. В структуре института также начал работу Центр международных исследований.