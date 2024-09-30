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Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин обновил состав Совета безопасности России.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Включить в состав в качестве членов Совета Безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А. Г. — помощник президента, Линец А. Л. — начальник ГУСПа, Мантуров Д. В. — первый заместитель председателя правительства, Скворцова В. И. — руководитель ФМБА», — говорится в указе.

Кроме того, глава государства исключил из Совбеза врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Он входил в Совет как полпред президента в Уральском федеральном округе, но на минувшей неделе перешел на работу в Совфед.

Также своим распоряжением Путин продлил срок федеральной службы заместителю секретаря Совета безопасности Александру Гребенкину до 13 октября 2025 года.

Путин Владимир