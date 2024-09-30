Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

«Включить в состав в качестве членов Совета Безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А. Г. — помощник президента, Линец А. Л. — начальник ГУСПа, Мантуров Д. В. — первый заместитель председателя правительства, Скворцова В. И. — руководитель ФМБА», — говорится в указе.
Кроме того, глава государства исключил из Совбеза врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Он входил в Совет как полпред президента в Уральском федеральном округе, но на минувшей неделе перешел на работу в Совфед.
Также своим распоряжением Путин продлил срок федеральной службы заместителю секретаря Совета безопасности Александру Гребенкину до 13 октября 2025 года.