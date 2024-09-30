Песков заявил, что ВСУ специально гоняются за российскими военкорами

Накануне военный корреспондент издания «Известия» Денис Кулага был ранен под Часовым Яром в ДНР. Журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей.
«Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», — сказал представитель Кремля в комментарии «Известиям».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал Кулаге скорейшего выздоровления, а также призвал всех российских военкоров быть максимально аккуратными и осторожными.
«Конечно, мы желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления и призываем всех наших военкоров быть максимально аккуратными и осторожными», — сказал представитель Кремля в комментарии «Известиям».