Песков заявил, что ВСУ специально гоняются за российскими военкорами

«Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», — сказал представитель Кремля в комментарии «Известиям».