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Песков заявил, что ВСУ специально гоняются за российскими военкорами

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. ВСУ специально гоняются за российскими военкорами, ничем не гнушаются, пытаясь их уничтожить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Накануне военный корреспондент издания «Известия» Денис Кулага был ранен под Часовым Яром в ДНР. Журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей.

«Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», — сказал представитель Кремля в комментарии «Известиям».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал Кулаге скорейшего выздоровления, а также призвал всех российских военкоров быть максимально аккуратными и осторожными.

«Конечно, мы желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления и призываем всех наших военкоров быть максимально аккуратными и осторожными», — сказал представитель Кремля в комментарии «Известиям».

Песков Дмитрий