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В Прикамье стартует программа профподготовки для инвесткоманд муниципалитетов

1 октября в Перми стартует программа профессиональной подготовки «Развитие муниципальных инвестиционных команд» для специалистов, работающих в администрациях территорий Пермского края в сферах инфраструктуры и экономики.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Организатор образовательного мероприятия — Агентство инвестиционного развития (АИР) Прикамья.

По данным ведомства, цель программы — расширить навыки специалистов органов власти для успешного взаимодействия с бизнесом. Так, в образовательном интенсиве примут участие представители всех 43 муниципалитетов. Для проведения занятий приглашены преподаватели пермских и московских вузов, а также руководители органов власти.

По словам гендиректора АИР Владимира Верюжского, успешное привлечение инвестиций в конкретную территорию зависит от эффективности работы местных органов власти. «Это обучение даст возможность обменяться опытом, получить новые знания, развить свои профессиональный компетенции», — подчеркнул господин Верюжский.

Первый блок программы состоится с 1 по 5 октября. В рамках модуля участники ознакомятся с деталями финансового менеджмента, проектного финансирования и спецификой инвестпроектов. Второй блок пройдет с 29 октября по 1 ноября, там участники выработают навыки руководителя, изучат основы публичных выступлений. Завершится программа обсуждением проектов, подготовленных участниками в межмодульный период.

экономика