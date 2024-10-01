В Прикамье стартует программа профподготовки для инвесткоманд муниципалитетов

Первый блок программы состоится с 1 по 5 октября. В рамках модуля участники ознакомятся с деталями финансового менеджмента, проектного финансирования и спецификой инвестпроектов. Второй блок пройдет с 29 октября по 1 ноября, там участники выработают навыки руководителя, изучат основы публичных выступлений. Завершится программа обсуждением проектов, подготовленных участниками в межмодульный период.