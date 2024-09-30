Апти Алаудинов: биография со взлетами и падениями

Информацию о детях Апти Алаудинов не разглашает. Всего раз в одном из интервью мужчина обмолвился, что растит 12 девчонок и мальчишек в строгости и вере в Бога. О жене Апти Алаудинова по сей день ничего не известно. Зато он лично заявил, что его старшей дочери уже 24 года, а младшему сыну — восемь лет.