Апти Алаудинов: биография со взлетами и падениями

Апти Алаудинов — знаменитый чеченский военный и политический деятель. Читайте в материале о семье мужчины, его становлении, нескучной карьере и последних новостях об участии в специальной военной операции России на Украине. А еще мы подготовили список наград и интересные факты.
Основная информация об Апти Алаудинове
|Полное имя
|Апти Аронович Алаудинов
|Возраст
|50 лет
|Национальность
|Чеченец
|Гражданство
|Россиянин
|Знак зодиака
|Весы
|Религия
|Мусульманин
Дата и место рождения
Апти Алаудинов появился на свет 5 октября 1973 года. Местом рождения в будущем известного военного деятеля стал поселок Горный Ставропольского края.
Фото Апти Алаудинова: в молодости и сейчас
Представляем в материале фотографии Апти Алаудинова сегодня и в молодости. Смотрите, как с годами менялся мужчина.
Детство и семья
Апти Алаудинов по национальности чеченец. Родился в семье офицера советской армии. Окончил школу в плодосовхозе «Новый маяк» Новоселицкого района Ставропольского края.
Старшие члены семьи Апти Алаудинова погибли на войне с Чеченской Республикой Ичкерия. Сначала, 19 октября 1994 года, боевики во главе с Джохаром Дудаевым в городе Урус-Мартан убили отца и родного брата 21-летнего парня, а спустя месяц, в битве за Грозный — дядю и троюродного брата. Всего в Первой чеченской войне семья Алаудиновых простилась с двадцатью своими членами.
Образование Апти Алаудинова
После школы Апти Алаудинов подал документы в Ставропольский филиал Московской государственной юридической академии. Затем год служил в армии, в роте военной комендатуры Грозненского гарнизона. Долг родине был отдан, и Апти Алаудинов поступил в Чеченский госуниверситет обучаться юриспруденции. Окончил учебное заведение молодой человек в 28 лет.
В 40 лет под научным руководством доктора философских наук Валерия Коваленко Апти Алаудинов защитил в Московском госуниверситете имени Михаила Ломоносова диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук по теме «Региональная идентичность как основа формирования общенациональной политической идентичности».
В 50 лет Апти Алаудинов с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России.
Карьера Апти Алаудинова
На пути Апти Алаудинова к признанию были как взлеты, так и падения. Ровными шагами тоже мужчина ступал нередко.
Старт в МВД
Параллельно с учебой в университете Апти Алаудинов трудился прокурорским работником. Во время Второй чеченской войны перешел в Управление кадров Министерства внутренних дел региона, занял должность инспектора отдела комплектования. Поддерживал федеральные силы, был противником амнистии чеченских сепаратистов.
С 29 лет до 31 года трудился в Управлении собственной безопасности Министерства внутренних дел Чечни. На четвертом году работы стал заместителем начальника отдела оперативно-розыскной работы Управления собственной безопасности ведомства, а спустя год — начальником Управления по борьбе с организованной преступностью.
Пик карьеры: звание генерал-майора полиции
В 33 года нынешний глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обрадовал Апти Алаудинова должностью главы Специальной комиссии по контролю над соблюдением норм и правил проживания в пунктах временного размещения переселенцев. В 36 лет мужчина стал руководить Управлением Министерства юстиции России по Чечне и замещать начальника Криминальной милиции Министерства внутренних дел по региону.
В 38 лет Апти Алаудинова указом президента России Дмитрия Медведева назначили заместителем министра внутренних дел Чечни. Спустя год мужчине присвоили звание генерал-майора полиции.
Нелепое падение
В 46 лет Апти Алаудинов пополнил список подозреваемых в заговоре против главы Чечни Рамзана Кадырова. Причиной стал нелепый пьяный случай — в нетрезвом состоянии на вечеринке на глазах уважаемых гостей мужчина посрамил портрет лидера республики, дав его художественному изображению подзатыльник. Спустя два года после происшествия президент России Владимир Путин освободил Апти Алаудинова от должности, и бывший замминистра внутренних дел Чечни на год переехал жить в Москву, где получил славу законопослушного пенсионера.
Грандиозный подъем
В 49 лет Апти Алаудинов, добросовестно отбывший «ссылку», стал секретарем Совета экономической безопасности Чечни. А двумя годами позже — заместителем начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России.
Должность командира спецназа «Ахмат»
Параллельно с работой на занимаемых государственных должностях в 49 лет Апти Алаудинов стал главой специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» — подразделения Росгвардии Чечни. Под руководством мужчины спецназовцы по сей день участвуют в специальной военной операции на Украине.
Дальнейшая карьера параллельно «Ахмату»
В том же году, не бросая «Ахмат», Апти Алаудинов сделался секретарем Совета безопасности Чечни, а еще несколькими месяцами позже — заместителем командира Второго армейского корпуса Вооруженных сил России.
В 50 лет Апти Алаудинов выступал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Тогда же мужчину назначили замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны, где он трудится по сей день.
Участие в военных действиях на Украине Апти Алаудинова: последние новости
В августе 2024 года командир Апти Алаудинов вместе с отрядом «Ахмат» приехал в Курскую область из-за наступления на историческую территорию России Вооруженных сил Украины. Спустя некоторое время мужчина проявил невообразимое хладнокровие к некоторым своим землякам, заявив, что пленные чеченцы «не заслуживают жить», потому что «сдались как девочки».
Сегодня «Ахмат» под руководством Апти Алаудинова в Курской области избавляется от вражеской техники и защищает населенные пункты. В своем телеграм-канале мужчина регулярно рассказывает о ситуации в российском регионе.
Награды Апти Алаудинова
В копилке Апти Алаудинова сегодня почти десять внушительных наград.
- Орден Кадырова.
- Медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики».
- Герой Российской Федерации.
- Герой Луганской Народной Республики.
- Почетный гражданин Чеченской Республики.
- Герой Чеченской Республики.
- Орден Кавказа.
- Кавалер трех орденов Мужества.
- Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка».
Личная жизнь Апти Алаудинова
Информацию о детях Апти Алаудинов не разглашает. Всего раз в одном из интервью мужчина обмолвился, что растит 12 девчонок и мальчишек в строгости и вере в Бога. О жене Апти Алаудинова по сей день ничего не известно. Зато он лично заявил, что его старшей дочери уже 24 года, а младшему сыну — восемь лет.
Интересные факты об Апти Алаудинове
Интересный человек — интересная жизнь — интересные взгляды. Смотрите сами — ниже подготовили выборку занимательного об Апти Алаудинове.
|Вера в Бога
|Апти Алаудинова выполняет намаз пять раз в день — даже во время боевых действий. Также мужчина совершал хадж — религиозное паломничество мусульман в Мекку, во время которого побывал внутри Каабы — святыни внутри Мечети аль-Харам.
|Рекорд в карьере
|Апти Алаудинов стал самым молодым генерал-майором полиции. Напомним, что звание ему присвоили в 39 лет.
|Покушение
|В 50 лет Апти Алаудинов чуть не простился с жизнью. Неизвестные злоумышленники через племянника передали мужчине письмо, предварительно пропитав его токсичным бромцианом. Генерал Апти Алаудинов, услышав едкий запах, тут же обработал руки и дыхательные пути. После мужчина прошел курс лечения в Москве, а после восстановления сразу же вернулся к своим обязанностям на передовой специальной военной операции России.
|Санкции
|Апти Алаудинов находится под санкциями Латвии, Великобритании, Польши и Украины.
|Борьба за демографию страны
|В 50 лет Апти Алаудинов посоветовал россиянам дарить жизнь не менее чем пяти детям. По мнению мужчины, слово «семья» подразумевает «семь Я», то есть ячейку общества из семерых человек — мамы, папы и пятерых ребят.