WSJ узнала о кампании республиканцев с целью отобрать сенат у демократов

«(Фонд -ред.) выделит 28 миллионов долларов на внешние расходы в рамках усилий республиканцев по смещению сенатора Боба Кейси в Пенсильвании, 17 миллионов долларов в Висконсине на борьбу с сенатором Тэмми Болдуин и 22,5 миллиона долларов в Мичигане, где партии борются за свободное место, которое в настоящее время занимают демократы», — сообщает газета.