В Перми назовут улицу в честь погибшего на СВО бойца Александра Городилова

Улицу в Перми назовут в честь погибшего на СВО военнослужащего Александра Городилова.
Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своём телеграм-канале. Улица Александра Городилова появится в Мотовилихинском районе Перми. Такое решение приняли на заседании общественного совета по топонимике 30 сентября.
Как уточняет мэр Перми, Александр Городилов служил в составе спецподразделения отряда быстрого реагирования (СОБР), а также в спецподразделении МВД России «Гром». Когда мужчина вышел на пенсию, он активно занимался общественной и благотворительной деятельностью, а затем отправился на СВО.
«На специальную военную операцию он пошёл добровольцем, где был инструктором по подготовке, в дальнейшем был назначен командиром штурмового подразделения», — рассказал Эдуард Соснин.
Уточняется, что Александр Городилов был посмертно награждён Орденом Мужества.