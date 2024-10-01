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В Перми назовут улицу в честь погибшего на СВО бойца Александра Городилова

Она расположена в Мотовилихинском районе.

Источник: Аргументы и факты

Улицу в Перми назовут в честь погибшего на СВО военнослужащего Александра Городилова.

Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своём телеграм-канале. Улица Александра Городилова появится в Мотовилихинском районе Перми. Такое решение приняли на заседании общественного совета по топонимике 30 сентября.

Как уточняет мэр Перми, Александр Городилов служил в составе спецподразделения отряда быстрого реагирования (СОБР), а также в спецподразделении МВД России «Гром». Когда мужчина вышел на пенсию, он активно занимался общественной и благотворительной деятельностью, а затем отправился на СВО.

«На специальную военную операцию он пошёл добровольцем, где был инструктором по подготовке, в дальнейшем был назначен командиром штурмового подразделения», — рассказал Эдуард Соснин.

Уточняется, что Александр Городилов был посмертно награждён Орденом Мужества.