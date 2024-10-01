В Перми назовут улицу в честь погибшего на СВО бойца Александра Городилова

Как уточняет мэр Перми, Александр Городилов служил в составе спецподразделения отряда быстрого реагирования (СОБР), а также в спецподразделении МВД России «Гром». Когда мужчина вышел на пенсию, он активно занимался общественной и благотворительной деятельностью, а затем отправился на СВО.