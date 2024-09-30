В Иране рассказали, что борьбой с Израилем заведовал агент «Моссада»

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал лидера Хезболлы« “стержнем оси, главным двигателем оси зла Ирана” (Тегеран поддерживает ливанскую группировку). “Он и его люди были архитекторами плана по уничтожению Израиля. Он не только управлялся Ираном, но и сам часто управлял Ираном”, — убежден Нетаньяху. По его словам, он лично отдал приказ убить Насраллу.