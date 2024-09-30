«Не сможет участвовать в выборах президента»: что грозит Марин Ле Пен

Я подхожу к этому испытанию с большим спокойствием. У нас есть много аргументов, которые мы разработали для защиты того, что, как мне кажется, является парламентской свободой, о которой идет речь в этом деле. Мы никоим образом не нарушили никаких политических правил и никаких нормативных правил Европейского парламента.