«Не сможет участвовать в выборах президента»: что грозит Марин Ле Пен

30 сентября в Париже стартует судебный процесс по делу об отмывании средств Европарламента, в котором обвиняются лидер французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и еще 26 человек, включая высокопоставленных членов партии. Обвинения касаются злоупотребления финансовыми средствами, выделенными Европарламентом для оплаты труда помощников евродепутатов.
Суть обвинений
В центре дела — фиктивный найм ассистентов для депутатов Европарламента, которые работали исключительно на партию «Национальное объединение» (ранее — «Национальный фронт»). Обвинения основываются на отчете Европарламента, который в 2015 году был анонимно передан французским правоохранительным органам. По данным следствия, с 2004 по 2016 год через эту схему было незаконно присвоено около €3 млн. «Национальный фронт», якобы, забирал себе по €21 тыс., ежемесячно выделяемые каждому евродепутату на оплату работы ассистентов.
Кто на скамье подсудимых
На скамье подсудимых — 27 человек, включая Марин Ле Пен и ее 96-летнего отца Жан-Мари Ле Пена, основателя «Национального фронта». В числе обвиняемых также бывшие вице-президенты партии Луи Алио, Мари-Кристин Арнаутю, Брюно Голниш и экс-генсек Николя Бе. Жан-Мари Ле Пен, ввиду преклонного возраста и состояния здоровья, вероятно, не будет присутствовать на слушаниях, сообщило Agence France-Presse.
Финансовые махинации
Следствие утверждает, что ассистенты, нанятые для работы в Европарламенте, на деле выполняли обязанности, связанные с партийной деятельностью. Среди этих сотрудников — личный секретарь Жан-Мари Ле Пена и сотрудники, регулярно находившиеся в партийной штаб-квартире в Нантере, а не в Европарламенте. Также упоминаются телохранитель Марин Ле Пен и партийный дизайнер, которые тоже получали зарплату из бюджета Европарламента.
Возможные последствия
Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, а также запрет на участие в политической жизни и работу на государственных должностях сроком до 10 лет. Слушания продлятся до 27 ноября 2024 года. Если Марин Ле Пен признают виновной, это может поставить под угрозу ее участие в президентских выборах 2027 года.
Позиция Марин Ле Пен
Марин Ле Пен отрицает вину и утверждает, что представители ее партии не нарушали закон. Она занимала пост депутата Европарламента с 2004 по 2017 год и настаивает, что действия партии были законными.
Я подхожу к этому испытанию с большим спокойствием. У нас есть много аргументов, которые мы разработали для защиты того, что, как мне кажется, является парламентской свободой, о которой идет речь в этом деле. Мы никоим образом не нарушили никаких политических правил и никаких нормативных правил Европейского парламента.
Политический контекст
Процесс против «Национального объединения» может стать серьезным испытанием для партии накануне выборов. В то же время, похожие обвинения уже выдвигались против других политических сил. Ранее центристская партия MoDem, входящая в коалицию президента Эмманюэля Макрона, была оштрафована на €300 тыс. за аналогичные нарушения.