Израиль анонсировал «следующий этап войны» против «Хезболлы»

Новый этап должен «изменить ситуацию в сфере безопасности» и вернуть жителей городов на севере Израиля в их дома, сказал Йоав Галант. Он заявил солдатам у ливанской границы, что ликвидация лидера «Хезболлы» — «это еще не конец».