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В Госдуме заявили об отсутствии планов по новой мобилизации

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря, планируется призвать 133 тысячи человек. Контрактный набор военнослужащих идет успешно, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Единая Россия

Контрактный набор военнослужащих в настоящее время идет «даже лучше, чем ожидалось», новая волна мобилизации не планируется, уточнил Картаполов в комментарии RTVI. Он также добавил, что осенняя призывная кампания пройдет по привычным правилам.

Основной документ для призыва — это бумажная повестка. Мобилизации не ждать. Всё хорошо идет по набору по контракту, даже лучше, чем ожидалось, Минобороны назовет вам цифры.

Андрей Картаполов
председатель комитета Госдумы по обороне (цитата по «RTVI»)

Также депутат сообщил, что Единый реестр воинского учета заработает только с 2025 года, хотя в некоторых регионах его уже тестируют.

«Это вполне нормальная вещь, поэтому ничего тут бояться, ничему удивляться не стоит», — заверил глава оборонного комитета.

Картаполов также отметил нововведение, предложенное Генштабом, которое позволит призывникам обжаловать решения призывных комиссий через МФЦ и портал «Госуслуги». По его словам, этот шаг направлен на расширение прав и возможностей граждан, включая призывников.

Как пройдет осенний призыв-2024

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва, который пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Планируется призвать 133 тысячи человек, с отправкой в места службы с 15 октября. Генштаб уточнил, что срок службы останется прежним — один год.

В большинстве регионов повестки будут вручаться лично под роспись или приходить заказными письмами, сообщил вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он также подчеркнул, что призывников не будут привлекать к выполнению задач СВО в новых регионах.

Член оборонного комитета Госдумы Виктор Заварзин также cообщал RTVI, что осенний призыв пройдет по старым правилам, с акцентом на бумажные повестки. Заварзин добавил, что уведомления через «Госуслуги» о включении в электронный реестр воинского учета — это «нормальный процесс».

С сентября в трех регионах — Рязанской области, Республике Марий Эл и Сахалине — в пилотном режиме тестируется рассылка электронных повесток.

закон