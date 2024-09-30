В Госдуме заявили об отсутствии планов по новой мобилизации

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва, который пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Планируется призвать 133 тысячи человек, с отправкой в места службы с 15 октября. Генштаб уточнил, что срок службы останется прежним — один год.