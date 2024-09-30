В Госдуме заявили об отсутствии планов по новой мобилизации

Контрактный набор военнослужащих в настоящее время идет «даже лучше, чем ожидалось», новая волна мобилизации не планируется, уточнил Картаполов в комментарии RTVI. Он также добавил, что осенняя призывная кампания пройдет по привычным правилам.
Основной документ для призыва — это бумажная повестка. Мобилизации не ждать. Всё хорошо идет по набору по контракту, даже лучше, чем ожидалось, Минобороны назовет вам цифры.
Также депутат сообщил, что Единый реестр воинского учета заработает только с 2025 года, хотя в некоторых регионах его уже тестируют.
Картаполов также отметил нововведение, предложенное Генштабом, которое позволит призывникам обжаловать решения призывных комиссий через МФЦ и портал «Госуслуги». По его словам, этот шаг направлен на расширение прав и возможностей граждан, включая призывников.
Как пройдет осенний призыв-2024
30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва, который пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Планируется призвать 133 тысячи человек, с отправкой в места службы с 15 октября. Генштаб уточнил, что срок службы останется прежним — один год.
В большинстве регионов повестки будут вручаться лично под роспись или приходить заказными письмами, сообщил вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он также подчеркнул, что призывников не будут привлекать к выполнению задач СВО в новых регионах.
Член оборонного комитета Госдумы Виктор Заварзин также cообщал RTVI, что осенний призыв пройдет по старым правилам, с акцентом на бумажные повестки. Заварзин добавил, что уведомления через «Госуслуги» о включении в электронный реестр воинского учета — это «нормальный процесс».
С сентября в трех регионах — Рязанской области, Республике Марий Эл и Сахалине — в пилотном режиме тестируется рассылка электронных повесток.