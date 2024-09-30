Бербок заявила о поддержке поставок Киеву ракет TAURUS вопреки Шольцу

«Есть оружие, которое можно предоставлять только в том случае, если ты сохраняешь контроль над всем, что с ним делается», — объяснял он в апреле. Для поставок Германия должна контролировать цели, которые Украина захочет поразить с их помощью, говорил канцлер. Если Берлин пойдет на это, то «мы будем втянуты в войну», подчеркивал он.