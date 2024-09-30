Столтенберг назвал гарантии безопасности от США условием конца конфликта

После вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа Путин выразил мнение, что после провала данной операции Украина захочет перейти к переговорам. По словам президента, Россия никогда не отказывалась от переговоров и решения вопросов мирными средствами. «Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — сказал он.