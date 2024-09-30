Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС убеждать кандидата в президенты США Дональда Трампа с тем, чтобы в случае его избрания США не прекратили оказывать поддержку Киеву, сообщает издание Politico, которому генсек НАТО дал интервью.

Источник: Reuters

«Столтенберг призвал скептические европейские правительства “сделать все, что возможно”, чтобы убедить Трампа сохранить поддержку США Украине, если он выиграет на выборах в ноябре», — пишет издание.

Помимо этого, отмечается, что Столтенберг выразил недовольство установленной в НАТО целью для государств-членов по трате 2% ВВП на оборону.

«Плохая новость в том, что 2% недостаточно. Не хочу называть конкретное число», — приводит издание слова Столтенберга.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

НАТО
Трамп Дональд