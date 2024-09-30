Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС убеждать кандидата в президенты США Дональда Трампа с тем, чтобы в случае его избрания США не прекратили оказывать поддержку Киеву, сообщает издание Politico, которому генсек НАТО дал интервью.