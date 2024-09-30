Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины

«Столтенберг призвал скептические европейские правительства “сделать все, что возможно”, чтобы убедить Трампа сохранить поддержку США Украине, если он выиграет на выборах в ноябре», — пишет издание.
Помимо этого, отмечается, что Столтенберг выразил недовольство установленной в НАТО целью для государств-членов по трате 2% ВВП на оборону.
«Плохая новость в том, что 2% недостаточно. Не хочу называть конкретное число», — приводит издание слова Столтенберга.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.