Последние зарубежные новости за 30 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

После вступления в НАТО расходы прибалтийских стран на военные цели резко возросли. По итогам 2023 года Эстония и Литва вошли в пятерку стран альянса с наибольшими темпами роста военных затрат. Литва с 2014 года активна в антироссийской риторике и в 2023 году достигла 3,2% от ВВП на оборону.