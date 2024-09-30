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Последние зарубежные новости за 30 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

Ключевые зарубежные новости за 30 сентября 2024 года из мировых СМИ. Обзор главных иностранных событий в областях политики, экономики и культуры, которые произошли за границей сегодня, в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Последние зарубежные новости за 30 сентября 2024 года.

FT рассказала, как разведка Израиля внедрилась в «Хезболлу»

Источник: Reuters

Бывший офицер «Моссада» Мири Эйсин рассказала, что Израилю удалось внедрить шпионов в «Хезболлу», изучив ее связи с Ираном и Сирией. Активный рекрутмент бойцов для гражданской войны в Сирии стал ключевым моментом для израильской разведки.

WSJ: Зеленский не достиг своих целей во время визита в США

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не добился успеха в США, не получив одобрения своего «плана победы» от администрации президента Байдена, которая проявила скептицизм и требует больше подробностей. Это свидетельствует о сокращении его вариантов.

Fox News: Литва и Эстония вошли в пятерку стран НАТО по темпам наращивания военных расходов

Источник: AP 2023

После вступления в НАТО расходы прибалтийских стран на военные цели резко возросли. По итогам 2023 года Эстония и Литва вошли в пятерку стран альянса с наибольшими темпами роста военных затрат. Литва с 2014 года активна в антироссийской риторике и в 2023 году достигла 3,2% от ВВП на оборону.

Запад ищет повод урезать помощь Украине, сообщил Bloomberg

Источник: AP 2023

Западные страны ищут причины для сокращения помощи Украине, чтобы перенаправить средства на внутренние нужды. Например, Германия планирует в 2025 году уменьшить бюджетные статьи, связанные с помощью Киеву.

WSJ: на кампанию с целью отбить сенат у демократов выделят $67,5 млн

Источник: AP 2023

Фонд, связанный с республиканцем Митчем Макконнеллом, выделит 67,5 миллиона долларов на предвыборную кампанию в колеблющихся штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, чтобы вернуть контроль над Сенатом у демократов.