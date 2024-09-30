Последние зарубежные новости за 30 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

Последние зарубежные новости за 30 сентября 2024 года.
FT рассказала, как разведка Израиля внедрилась в «Хезболлу»
Бывший офицер «Моссада» Мири Эйсин рассказала, что Израилю удалось внедрить шпионов в «Хезболлу», изучив ее связи с Ираном и Сирией. Активный рекрутмент бойцов для гражданской войны в Сирии стал ключевым моментом для израильской разведки.
WSJ: Зеленский не достиг своих целей во время визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский не добился успеха в США, не получив одобрения своего «плана победы» от администрации президента Байдена, которая проявила скептицизм и требует больше подробностей. Это свидетельствует о сокращении его вариантов.
Fox News: Литва и Эстония вошли в пятерку стран НАТО по темпам наращивания военных расходов
После вступления в НАТО расходы прибалтийских стран на военные цели резко возросли. По итогам 2023 года Эстония и Литва вошли в пятерку стран альянса с наибольшими темпами роста военных затрат. Литва с 2014 года активна в антироссийской риторике и в 2023 году достигла 3,2% от ВВП на оборону.
Запад ищет повод урезать помощь Украине, сообщил Bloomberg
Западные страны ищут причины для сокращения помощи Украине, чтобы перенаправить средства на внутренние нужды. Например, Германия планирует в 2025 году уменьшить бюджетные статьи, связанные с помощью Киеву.
WSJ: на кампанию с целью отбить сенат у демократов выделят $67,5 млн
Фонд, связанный с республиканцем Митчем Макконнеллом, выделит 67,5 миллиона долларов на предвыборную кампанию в колеблющихся штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, чтобы вернуть контроль над Сенатом у демократов.