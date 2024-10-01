Парламенты Пермского края и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

Цель соглашения — развитие межпарламентских связей, расширение деловых и дружественных контактов, а также обмен информацией и опытом в области законотворческой деятельности. Подпись под соглашением поставили председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Вячеслав Григорьев.
Также в Луганске в честь Дня воссоединения Луганской Народной Республики с Россией состоялось торжественное возложение цветов к памятному знаку «Они отстояли Родину». По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, годовщина воссоединения новых регионов с Россией сегодня значимая дата для всех россиян. «Два года назад жители Новороссии и Донбасса сделали свой выбор в пользу своей исторической Родины. Воссоединение новых регионов с Россией навсегда останется символов твердости духа и единства нашего народа. Сегодня мы продолжаем отстаивать своё право быть вместе», — подчеркнул Валерий Сухих.
В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, депутаты Парламента республики, делегации Брянской областной Думы, Законодательного Собрания Вологодской области, Народного Собрания Республики Дагестан, Новгородской областной Думы, Законодательного Собрания Омской области, Законодательного Собрания Пермского края, Законодательного Собрания Тверской области и Государственного Совета Чувашской Республики.
Напомним, проект постановления о Соглашении между Законодательным Собранием Пермского края и Народным Советом ЛНР депутаты краевого парламента Прикамья одобрили на сентябрьском заседании.