Парламенты Пермского края и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

Также в Луганске в честь Дня воссоединения Луганской Народной Республики с Россией состоялось торжественное возложение цветов к памятному знаку «Они отстояли Родину». По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, годовщина воссоединения новых регионов с Россией сегодня значимая дата для всех россиян. «Два года назад жители Новороссии и Донбасса сделали свой выбор в пользу своей исторической Родины. Воссоединение новых регионов с Россией навсегда останется символов твердости духа и единства нашего народа. Сегодня мы продолжаем отстаивать своё право быть вместе», — подчеркнул Валерий Сухих.