Наземная операция Израиля в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное вторжение в Ливан, сообщается о прорывах израильских военных сразу на нескольких участках границы, передает NBC News со ссылкой на источник. По данным телеканала, пока это небольшие разведывательные операции на юге Ливана с участием сил специального назначения. При этом в ЦАХАЛ призвали «не распространять безответственные слухи» об активности израильской армии на границе с Ливаном. "Газета.Ru" ведет хронику событий.