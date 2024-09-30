Наземная операция Израиля в Ливане

23:48 ❗️ Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и ливанское движение «Хезболла» разрешить конфликт дипломатическим путем.
23:40 Израильская армия обратилась с призывом к жителям кварталов Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки на южной окраине Бейрута покинуть несколько зданий, по которым в ближайшие часы будет нанесен авиаудар, сообщил телеканал Al Jadeed.
23:33 Миротворцы ООН прекратили патрулирование из-за сильного приграничного огня. По словам представителя ООН, миротворцы ООН в Ливане больше не могут патрулировать приграничные районы на юге из-за интенсивного артиллерийского огня со стороны израильских войск и «Хезболлы».
23:29 Представитель ЦАХАЛ призвал «не распространять безответственные слухи» об активности израильской армии на границе с Ливаном.
23:27 Глава ООН Гутерриш выступает против наземного вторжения Израиля в Ливан, заявил его представитель.
23:24 Байден поручил Пентагону оценить и скорректировать размещение сил США на Ближнем Востоке по мере необходимости, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
23:21 Американским госслужащим и членам их семей временно запретили выезжать из Иерусалима. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство США в Иерусалиме.
23:18 Израильская наземная операция в Ливане пока не началась, противник ведет интенсивный артиллерийский обстрел пограничной местности, авиация выпускает осветительные ракеты. Об этом сообщил ТАСС ливанский военный источник в городе Сайда.
23:16 ❗️ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас Израиль борется за свое существование.
23:11 Американский президент Джо Байден не поддерживает возможную операцию израильской армии в Ливане. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Белом доме.
23:04 Лидер израильской партии «ШАС» Арье Дери разместил в соцсети X текст еврейской молитвы за солдат ЦАХАЛ.
22:59 Al Arabiya и Al Hadath сообщили, что израильские танки вошли на территорию Ливана впервые с 2006 года. Они якобы находятся в районе поселка Рмейш.
22:56 ЦАХАЛ «в настоящее время проводит ограниченные наступательные наземные операции против “Хезболлы” — France Press.
22:52 Армия Ливана покинула ряд позиций на юге страны у границы с Израилем — Reuters.
22:48 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что действия израильских властей оказывают негативное влияние не только на весь регион, но и на мир в целом. Слова турецкого лидера приводит агентство «Анадолу».
22:41 Израильская артиллерия расширяет географию ударов у границы с Ливаном, танки также обстреливают ливанскую территорию, утверждает портал Ynet.
22:34 ❗️ Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной часть территории вдоль границы с Ливаном.
22:30 Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию, связанную с сообщениями о начале наземной операции Израиля в Ливане.