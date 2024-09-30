На Украине предложили переименовать еще пять городов

В частности, предлагается переименовать город Первомайск в Николаевской области в Ольвиополь, а Первомайский район — в Ольвиопольский. Южноукраинск хотят переименовать в Гард, Южное в Одесской области — в Порт-Анненталь, Павлоград в Днепропетровской области — в Матвеев, а одноименный район в Матвеевский, Синельниково в Днепропетровской области — в Роднополье.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября сообщил, что Верховная рада поддержала переименование более 300 населенных пунктов, названия которых связаны с Россией. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что было принято решение сохранить названия для Южного, Южноукраинского, Павлограда, Синельникова и Первомайска.
Закон Украины «О деколонизации топонимов», вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.