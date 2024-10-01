США перебросят истребители и несколько тысяч военнослужащих на Ближний Восток

Как отмечает AP, изначально предполагалось, что эти самолеты будут направлены на ротацию и заменят уже находящиеся в регионе эскадрильи. Вместо этого на Ближнем Востоке останутся как новые подразделения военной авиации, так и уже находящиеся там. Также продлено пребывание в регионе ударной группы во главе с авианосцем Abraham Lincoln.