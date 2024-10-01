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Генштаб: срок службы по призыву в России останется неизменным

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил в интервью «Красной звезде», что срок службы по призыву в России останется неизменным.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу успокоить и новобранцев, и их родителей. Знаю, эта тема по-прежнему для них актуальна и продолжает обсуждаться сегодня», — сказал Бурдинский.

По его словам, мероприятия как прошедшего, так и текущего призыва никак не связаны с проведением СВО.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Также сообщалось, что повестки на призывные мероприятия осенью будут приходить в бумажном виде.

Кроме того, Генштаб заявил, что призывников не будут привлекать к выполнению задач СВО.