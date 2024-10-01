В Волгоградской области начинается осенний призыв

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будут осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Срок военной службы по призыву не изменился и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов, в том числе и в Волгоградское области, запланированы с 15 октября.