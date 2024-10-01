В Волгоградской области начинается осенний призыв

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будут осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Срок военной службы по призыву не изменился и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов, в том числе и в Волгоградское области, запланированы с 15 октября.
Специально подчеркнуто, что все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации.
«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — сообщил Владимир Цимлянский.
Около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность и только после окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, будут направлены в войска.
Продолжится практика формирования научных подразделений, предназначенных для решения научно-прикладных задач, и научно-производственных подразделений, осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также спортивных рот.
Среди особенностей предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями.
Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Сделать это можно и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина.
Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут вручаться лично призывникам под расписку или заказными письмами.
Начиная с 15 октября, приступит к работе прямая телефонная линия Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где можно будет получить разъяснения специалистов по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу.