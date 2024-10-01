Политолог Саймс раскрыл цель действий США против него

«Многие американские граждане работают на российских телеканалах, в других организациях, которые также находятся под санкциями. И ни у кого из них до сих пор не было никаких неприятностей. Возможно, на мне хотят показать, что станет с человеком, который игнорирует распоряжение администрации США. У меня отняли практически всю мою собственность», — допустил он.