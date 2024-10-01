Украина предложила изменить устав Интерпола и исключить из него Россию

По его словам, с начала спецоперации и почти до середины 2023 года ряд стран выступали с заявлениями, ставящими под вопрос членство России в Интерполе. «На этом фоне Украина вышла с инициативой об изменении устава организации для создания механизма по исключению неугодных стран из ее состава», — заявил Калачев.