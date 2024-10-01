Чиновники из мэрии Новосибирска добились выселения отделения КПРФ

Мэрия Новосибирска подала иск о выселении отделения КПРФ. И суд встал на ее сторону. Сейчас партия обязана освободить помещение, где находится районный комитет — договор аренды расторгнут.
Октябрьский райком партии и Октябрьское отделение Ленинского Комсомола пользовались муниципальным помещением площадью 325,8 «квадратов» по договору, заключенному 1 апреля 2021 года. Он действовал до 1 апреля 2026 года, но при условии исполнения обязательств, одним из которых было заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, сообщает издание «Континент Сибирь».
«Арендатору направили уведомление от 10.10.2022 № 31/03−4368 с требованием предоставить договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг в срок до 1 декабря 2022 года (продлен до 30 апреля 2024). Но данное требование оставлено без внимания», — сообщили в суде.
Мэрия обратилась с иском в суд в июне. Из материалов дела следует, что ответчик отправил заявку на установку приборов учета электроэнергии 26 июля. И к 23 сентября их еще не установили, поэтому представители КПРФ не смогли заключить соглашение с «Новосибирскэнергосбытом». С учетом нынешней ситуации 27 сентября суд расторг договор аренды и обязал освободить помещение на улице Гурьевской.