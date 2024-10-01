Чиновники из мэрии Новосибирска добились выселения отделения КПРФ

Мэрия обратилась с иском в суд в июне. Из материалов дела следует, что ответчик отправил заявку на установку приборов учета электроэнергии 26 июля. И к 23 сентября их еще не установили, поэтому представители КПРФ не смогли заключить соглашение с «Новосибирскэнергосбытом». С учетом нынешней ситуации 27 сентября суд расторг договор аренды и обязал освободить помещение на улице Гурьевской.