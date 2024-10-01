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Дмитрий Демешин: пора переходить к конкретным действиям в сфере миграции

Губернатор Хабаровского края высказался о наведении порядка с иностранной рабочей силой.

Источник: Правительство Хабаровского края

Краевой комитет по труду и занятости населения по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина подготовил проект документа, запрещающего привлекать иностранных граждан с патентами в качестве водителей общественного транспорта и такси. Также им будет запрещено трудиться на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц. Сейчас проект этого постановления проходит правовую экспертизу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Неоднократно высказывался в пользу необходимости здравой реакции на складывающуюся в миграционной сфере ситуацию — и ранее, работая в генпрокуратуре, и этим летом, уже будучи врио губернатора Хабаровского края. Пришло время переходить к конкретным действиям, — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Демешин. Попадающие под запрет для иностранцев профессии подразумевают постоянный контакт с людьми и напрямую касаются вопросов безопасности. Поэтому начинается ввод ограничений на фактически бесконтрольную трудовую деятельность мигарнтов в регионе в этих отраслях.

— Конечно, нужно учитывать интересы развития экономики, которая без дополнительных человеческих ресурсов не «задышит». Но делать это мы будем системно, и, в первую очередь — с опорой на собственные кадры, которые должны получить первоочередное право занять все нужные нам ниши, — добавил Дмитрий Демешин. Проект постановления правительства будет проходить правовую экспертизу до 4 октября.