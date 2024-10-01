Дмитрий Демешин: пора переходить к конкретным действиям в сфере миграции

— Неоднократно высказывался в пользу необходимости здравой реакции на складывающуюся в миграционной сфере ситуацию — и ранее, работая в генпрокуратуре, и этим летом, уже будучи врио губернатора Хабаровского края. Пришло время переходить к конкретным действиям, — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Демешин. Попадающие под запрет для иностранцев профессии подразумевают постоянный контакт с людьми и напрямую касаются вопросов безопасности. Поэтому начинается ввод ограничений на фактически бесконтрольную трудовую деятельность мигарнтов в регионе в этих отраслях.