Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс

«У России глубокие, стратегические, братские отношения с Венесуэлой. Командующий Уго Чавес и (президент Владимир) Путин создали нечто замечательное. Я помогал в этом, будучи канцлером, и затем, будучи президентом, мы укрепили отношения на всех направлениях — в энергетическом секторе, в промышленном, сельскохозяйственном, образовательном, экономическом, политическом. На 100% мы совпадаем в политике и дипломатии, мировоззрение (совпадает) на 100%. И в военной сфере тоже. Хорошее, глубокое военное сотрудничество, которое со временем только укрепляется», — добавил венесуэльский президент.