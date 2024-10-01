Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс

«Вице-президент Дельси Родригес сообщила из Москвы о проведении в конце года межправительственной комиссии двух стран. И там мы собираемся заключить стратегический альянс на ближайшие 10 лет. Так что Венесуэла считает Россию великой старшей сестрой. А Россия рассчитывает на Венесуэлу как на фундаментальную силу в Латинской Америке», — заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +».
Родригес в конце сентября посетила Москву, где приняла участие в мероприятиях Российской энергетической недели, а также провела встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который является сопредседателем межправительственной комиссии высокого уровня.
По итогам переговоров Родригес и Чернышенко МИД Венесуэлы сообщил о подготовке очередного заседания межправкомиссии, которое должно пройти в конце года в Каракасе.
«У России глубокие, стратегические, братские отношения с Венесуэлой. Командующий Уго Чавес и (президент Владимир) Путин создали нечто замечательное. Я помогал в этом, будучи канцлером, и затем, будучи президентом, мы укрепили отношения на всех направлениях — в энергетическом секторе, в промышленном, сельскохозяйственном, образовательном, экономическом, политическом. На 100% мы совпадаем в политике и дипломатии, мировоззрение (совпадает) на 100%. И в военной сфере тоже. Хорошее, глубокое военное сотрудничество, которое со временем только укрепляется», — добавил венесуэльский президент.