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Переход к действиям: в Хабаровском крае согласовывают запреты для мигрантов

В Хабаровском крае подготовлен проект постановления о запрете работы мигрантам в общественном транспорте и такси.

Источник: Агентство «Москва»

В Хабаровском крае подготовлен проект постановления о запрете работы мигрантам в общественном транспорте и такси. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Демешин. Глава региона подчеркнул, что мигрантам также запретят трудиться на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц. Пока проект документа на правовой экспертизе. Он отметил:

«Неоднократно высказывался в пользу необходимости здравой реакции на складывающуюся в миграционной сфере ситуацию — и ранее, работая в Генпрокуратуре, и этим летом, будучи врио губернатора Хабаровского края. Пришло время переходить к конкретным действиям».

Принимая решение о запрете в первую очередь ориентировались на профессии подразумевающие постоянный контакт с людьми и вопросы безопасности.

закон