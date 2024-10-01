Переход к действиям: в Хабаровском крае согласовывают запреты для мигрантов

В Хабаровском крае подготовлен проект постановления о запрете работы мигрантам в общественном транспорте и такси. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Демешин. Глава региона подчеркнул, что мигрантам также запретят трудиться на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц. Пока проект документа на правовой экспертизе. Он отметил: