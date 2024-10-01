В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии

Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента.
«Позиция Приднестровья достаточно четкая — мы не являемся частью избирательных процессов в Республике Молдова, не намерены никаким образом с ними соприкасаться, и, соответственно, не желаем быть объектом манипуляций по данной теме. При этом риски, конечно, в такие периоды возрастают, поскольку отдельные недобросовестные молдавские политики позволяют себе делать спекулятивные заявления о ПМР или даже устраивать провокационные акции», — сказал Игнатьев.
Он также обратил внимание на то, что один из нынешних руководителей Молдавии лично пытался препятствовать тем жителям Приднестровья, которые по своей инициативе решили принять участие в голосовании. «Рассчитываем на благоразумие молдавской стороны, которая воздержится от расширения собственного электорального контекста на отношения с Приднестровьем», — отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.