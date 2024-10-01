В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии

«Позиция Приднестровья достаточно четкая — мы не являемся частью избирательных процессов в Республике Молдова, не намерены никаким образом с ними соприкасаться, и, соответственно, не желаем быть объектом манипуляций по данной теме. При этом риски, конечно, в такие периоды возрастают, поскольку отдельные недобросовестные молдавские политики позволяют себе делать спекулятивные заявления о ПМР или даже устраивать провокационные акции», — сказал Игнатьев.