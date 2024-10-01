Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Риски провокаций для Приднестровья в период выборов в Молдавии возрастают, Тирасполь надеется на благоразумие Кишинева, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

Источник: © РИА Новости

Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента.

«Позиция Приднестровья достаточно четкая — мы не являемся частью избирательных процессов в Республике Молдова, не намерены никаким образом с ними соприкасаться, и, соответственно, не желаем быть объектом манипуляций по данной теме. При этом риски, конечно, в такие периоды возрастают, поскольку отдельные недобросовестные молдавские политики позволяют себе делать спекулятивные заявления о ПМР или даже устраивать провокационные акции», — сказал Игнатьев.

Он также обратил внимание на то, что один из нынешних руководителей Молдавии лично пытался препятствовать тем жителям Приднестровья, которые по своей инициативе решили принять участие в голосовании. «Рассчитываем на благоразумие молдавской стороны, которая воздержится от расширения собственного электорального контекста на отношения с Приднестровьем», — отметил Игнатьев.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.