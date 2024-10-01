Правительство Японии ушло в отставку

Уходящий премьер объявил о своей грядущей отставке в августе на фоне падения рейтингов и скандалов. На тот момент рейтинг его одобрения был на уровне 25% (когда Кисида возглавил правительство в 2021-м, его рейтинг составлял порядка 50%), уровень одобрения правительства в июле упал до рекордно низкого показателя 15,5%. Все три года премьерства Кисиды сопровождались коррупционными скандалами. Наиболее громкий разразился в конце 2023 года и касался коррупции в ЛДПЯ.