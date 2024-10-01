Эксперт о том, стоит ли ждать в октябре мобилизованных новосибирцев домой

Политолог Александр Чугай высказался: стоит ли ждать мобилизованных жителей Новосибирска домой в октябре. По его словам, СВО во второй осенний месяц не закончится.
Тему обсудили с «Сиб.фм».
Чугай уверен, что в настоящее время России не только освобождает Украину, но и защищает свои приграничные территории. А потому, по его мнению, не время для объявления демобилизации — положение дел в зоне боевых действий в настоящее время напряжённое.
«В этом году точно не ждите. А что касается мобилизованных новосибирцев, то их отпускают домой каждые полгода», — «Сиб.фм» цитирует собеседника.
Он также отметил, что, если мобилизованный гражданин проводит в зоне СВО больший срок, то ему всё равно дают отпуск.