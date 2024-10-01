Рассказываем, сколько продлится осенний призыв в армию 2024 в Иркутске

Осенний призыв в армию 2024 в Иркутске стартовал 1 октября. Стало известно, что к отправке в Вооруженные силы России в этом году подготовят более 2.6 жителей региона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Осенний призыв в армию 2024 в Иркутске: сроки
Призывная комиссия начала свою работу на основании подписанного губернатором распоряжения.
— Распоряжение «О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре — декабре 2024 года» утверждает состав призывной комиссии — основной и резервный, — рассказали в региональном правительстве. — Также составы комиссий в муниципалитетах и городских округах.
Кроме того, в нем даются поручения минздраву региона оказать помощь в медицинском освидетельствовании призывников этого года. Известно, что осенний призыв в армию 2024 в Иркутске пройдет в четко установленные сроки — с 1 октября по 31 декабря. Даты эти привычные, ничего нового в них нет.
— Призывная кампания проводится традиционно два раза в год — весной и осенью, — отметили в правительстве Приангарья.
Осенний призыв в армию 2024 в Иркутске: когда отправка
Отправка призывников со сборных пунктов начнется ориентировочно во второй половине октября.
— С 1 октября по 31 декабря в Вооруженные Силы РФ будут призваны чуть более 2.6 тысячи молодых людей из Иркутской области, годных к строевой службе, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Это меньше, чем нынешней весной, но чуть больше, чем прошлой осенью. Стоит отметить, что, как и всегда, призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации воинских частей на территории России. Также иркутяне, как и призывники из остальных регионов страны, могут попасть в научные, научно-производственные и спортивные роты. Кстати, в 2024 году срок службы в армии для мужчин остается неизменным — это год. После 12 месяцев службы призывников уволят в запас и отправят домой.
Осенний призыв в армию 2024 в Иркутске: что нового
С этого года вырос возраст новобранцев. Если до 2024 года к строевой службе призывали сибиряков от 18 до 27 лет, то сейчас возрастные рамки такие — от 18 до 30 лет. То есть получить повестки от комиссариатов осенью могут и те, кому исполнилось в этом году 27, 28, 29, 30 лет. Напомним, что весенний призыв проходил с апреля по июль уже по новым правилам.