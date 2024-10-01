Брат Обамы заявил об управлении США экс-президентом

Малик Обама назвал экс-президента «крайне высокомерным» и «фальшивым как змея». По его мнению, политик все еще задействован в управлении США. Кроме того, при победе на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, Обама станет играть важную роль в стране.
«Барак Обама по-прежнему управляет Демократической партией, и он по-прежнему управляет страной за закрытыми дверями. Он будет иметь огромное влияние в случае победы Харрис», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Барак Обама ищет избирателей для Харрис в интернете. Сообщалось, что он использует для этого платформу TikTok.