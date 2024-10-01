Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта

«В международной практике принятие ответственности за совершенные акты насилия нередко помогает оздоровлению отношений и восстановлению исторической справедливости. Как пример — извинения Германии за чудовищные преступления нацистского режима. В нашем случае официальное признание вины Кишиневом за развязывание конфликта также было бы шагом в верном направлении. Приднестровский народ, учитывая понесенные жертвы и страдания, вправе ожидать такого жеста от Кишинева», — сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также считает извинения Кишинева обязательным в рамках любого мирного процесса по окончательному и всеобъемлющему урегулированию между Приднестровьем и Молдавией. «На текущем этапе в Молдове, очевидно, к этому не готовы. Вместо того, чтобы критически осмыслить события начала 1990-х годов, там пытаются выстраивать глубоко лживую и конъюнктурную госмифологию, чуть ли не представляя уже саму Молдову “жертвой” агрессии. Но хочется верить, что рано или поздно молдавский политический класс созреет до признания совершенных его предшественниками ошибок и реализации конкретных действий, которые позволили бы перевернуть эту трагическую страницу в нашей истории», — отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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