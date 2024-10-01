Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта

Глава МИД ПМР также считает извинения Кишинева обязательным в рамках любого мирного процесса по окончательному и всеобъемлющему урегулированию между Приднестровьем и Молдавией. «На текущем этапе в Молдове, очевидно, к этому не готовы. Вместо того, чтобы критически осмыслить события начала 1990-х годов, там пытаются выстраивать глубоко лживую и конъюнктурную госмифологию, чуть ли не представляя уже саму Молдову “жертвой” агрессии. Но хочется верить, что рано или поздно молдавский политический класс созреет до признания совершенных его предшественниками ошибок и реализации конкретных действий, которые позволили бы перевернуть эту трагическую страницу в нашей истории», — отметил Игнатьев.