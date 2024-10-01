Названо, когда выберут нового мэра для миллионного Челябинска

Депутаты Челябинской городской думы рассчитывают принять постановление об этом уже сегодня, 1 октября. Принимать заявки на участие в конкурсе от претендентов будут вплоть до 17 октября, а сам конкурс проведут 7 ноября. Если все пойдет по плану, именно в День Октябрьской революции Челябинск обретет нового мэра.