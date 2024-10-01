Названо, когда выберут нового мэра для миллионного Челябинска

Депутаты Челябинской городской думы рассчитывают принять постановление об этом уже сегодня, 1 октября. Принимать заявки на участие в конкурсе от претендентов будут вплоть до 17 октября, а сам конкурс проведут 7 ноября. Если все пойдет по плану, именно в День Октябрьской революции Челябинск обретет нового мэра.
Уже известно, что в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Челябинска будут работать председатель Городской думы Сергей Буяков, его заместитель Кирилл Матвеев, в списке комиссии также значатся начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения гордумы Ольга Ган и начальник отдела правового сопровождения правового управления думы Наталья Легонькова.
Напомним, что прежний мэр Челябинска Наталья Котова ушла в отставку после того, как стала сенатором, отправившись работать на интересы Челябинской области в Совет Федерации.