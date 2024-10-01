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Названо, когда выберут нового мэра для миллионного Челябинска

Принимать документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы южноуральского мегаполиса начнут уже с 7 октября.

Депутаты Челябинской городской думы рассчитывают принять постановление об этом уже сегодня, 1 октября. Принимать заявки на участие в конкурсе от претендентов будут вплоть до 17 октября, а сам конкурс проведут 7 ноября. Если все пойдет по плану, именно в День Октябрьской революции Челябинск обретет нового мэра.

Уже известно, что в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Челябинска будут работать председатель Городской думы Сергей Буяков, его заместитель Кирилл Матвеев, в списке комиссии также значатся начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения гордумы Ольга Ган и начальник отдела правового сопровождения правового управления думы Наталья Легонькова.

Напомним, что прежний мэр Челябинска Наталья Котова ушла в отставку после того, как стала сенатором, отправившись работать на интересы Челябинской области в Совет Федерации.