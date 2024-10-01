В бундестаге заявили, что Германия не находится в состоянии войны с Россией

«Прежде всего, некоторые из нас хотят напасть на Россию. Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок — ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет (ситуацию — ред.). И это ведет к эскалации», — сказал Котре на полях Российской энергетической недели.