«Прежде всего, некоторые из нас хотят напасть на Россию. Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок — ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет (ситуацию — ред.). И это ведет к эскалации», — сказал Котре на полях Российской энергетической недели.
С его точки зрения, эскалация с любой стороны — со стороны Запада или со стороны России — это плохо в любом случае.
В 2023 году Бербок заявила, что страны Европы ведут войну с Россией. Это заявление было встречено резкой критикой со стороны различных политиков даже в самой Германии. Впоследствии министру пришлось признать свою ошибку.
Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября.