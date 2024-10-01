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В бундестаге заявили, что Германия не находится в состоянии войны с Россией

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ФРГ не находится в состоянии войны с Россией, хотя некоторые политики и хотят напасть на нее, любая эскалация в такой ситуации нежелательна, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Источник: РИА "Новости"

«Прежде всего, некоторые из нас хотят напасть на Россию. Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок — ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет (ситуацию — ред.). И это ведет к эскалации», — сказал Котре на полях Российской энергетической недели.

С его точки зрения, эскалация с любой стороны — со стороны Запада или со стороны России — это плохо в любом случае.

В 2023 году Бербок заявила, что страны Европы ведут войну с Россией. Это заявление было встречено резкой критикой со стороны различных политиков даже в самой Германии. Впоследствии министру пришлось признать свою ошибку.

Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября.