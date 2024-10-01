«К моменту поставки». В США сделали тревожное предупреждение Киеву

«Скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные западные системы вооружения практически устаревшими к моменту их поставки», — говорится в сообщении.
Авторы статьи отмечают, что любые разработки ВСУ в кратчайшие сроки встречают отпор со стороны России, а инновации создаются такими темпами, что обходят запоздалую оборонную промышленность США и НАТО. Журналисты приводят в пример ракетные установки HIMARS, эффективность которых продолжает значительно снижаться в ходе конфликта.
На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен уточнил, что в него войдут боеприпасы, в том числе кассетные, для артиллерии и РСЗО HIMARS, ракеты для Javelin и противотанковые ракеты. Кроме того, Байден говорил, что решил передать Киеву дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.