WSJ узнала о разногласиях у руководителей Ирана по ответу на атаки ЦАХАЛ

В ночь на 1 октября Израиль начал проводить наземные рейды на юге Ливана в продолжение своей операции «Стрелы севера». Эти операции ЦАХАЛ назвала «ограниченными, локализованными и целенаправленными». Axios со ссылкой на источники пишет, что США были обеспокоены тем, что Израиль устроит крупное наземное вторжение, которое может перерасти в масштабный и долгосрочный конфликт. Однако теперь Белый дом полагает, что договоренности об ограничении израильской операции пограничными районами Ливана достигнуты. В связи с этим Вашингтон не ожидает, что ситуация достигнет масштабов Ливанской войны 2006 года.