Штрафы за вейпы, льготы, премии. Радий Хабиров подписал в сентябре важные законы

С марта следующего года в Башкирии под запретом ночные «наливайки» в жилых домах. Изменения в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан» подписал Глава региона Радий Хабиров. Документ опубликован на республиканском портале правовой информации 24 сентября. Он ограничивает работу «наливаек» — маленьких магазинов в многоквартирных домах и прилегающих к ним помещениях, которые по ночам торгуют спиртным. Так, по новому закону, с 23.00 до 8 часов утра продажа алкоголя в них будет запрещена. Исключение делается только для новогодней ночи с 31 декабря на 1 января с 23.00 до 3 часов ночи. По новому закону, продавать алкогольную продукцию в ночное время можно будет только в ресторанах, сообщил Башинформ.