Экс-политик Никита Белых хочет создать женский баскетбольный клуб в Перми

Экс-политик, бывший депутат Заксобрания Пермского края и экс-губернатор Кировской области Никита Белых планирует создать женский баскетбольный клуб в Перми, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.
Сейчас проект по созданию БК находится на стадии разработки. Сам Белых пока занимается другим спортивным проектом — готовит юношеский баскетбольный турнир, который запланирован на середину ноября.
Как отмечает «Ъ-Прикамье», интерес Никиты Белых к баскетболу неслучаен. Этим видом спорта занимается один из его сыновей, а мама экс-политика стала первой пермской спортсменкой, получившей звание мастера спорта СССР по баскетболу.
Известно, что в организации молодёжного баскетбольного турнира бывший политик участвует, оказывая ему в том числе финансовую помощь. В мероприятии должны участвовать 16 команд школьников и студентов университетов.
Напомним, Никита Белых вышел из колонии в Кировской области в июне 2024 года. Он объявил, что не готов общаться с журналистами. После освобождения он вернулся в Пермь, где жил до отъезда в Кировскую область (там он был губернатором, пока его не задержали и не обвинили в получении взятки). В августе стало известно, что Никита Белых устроился на работу на кондитерскую фабрику «Пермскую», где занял должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам. Сайт perm.aif.ru связывался с экс-политиком, однако он сообщил, что по-прежнему не готов общаться со СМИ и давать комментарии. Однако Никита Белых создал новую страницу в соцсети «Вконтакте», где рассказывает о своей жизни и активно отвечает на комментарии подписчиков. Известно, что он решил не возвращаться к политической деятельности, сосредоточившись на общественной.