Экс-политик Никита Белых хочет создать женский баскетбольный клуб в Перми

Напомним, Никита Белых вышел из колонии в Кировской области в июне 2024 года. Он объявил, что не готов общаться с журналистами. После освобождения он вернулся в Пермь, где жил до отъезда в Кировскую область (там он был губернатором, пока его не задержали и не обвинили в получении взятки). В августе стало известно, что Никита Белых устроился на работу на кондитерскую фабрику «Пермскую», где занял должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам. Сайт perm.aif.ru связывался с экс-политиком, однако он сообщил, что по-прежнему не готов общаться со СМИ и давать комментарии. Однако Никита Белых создал новую страницу в соцсети «Вконтакте», где рассказывает о своей жизни и активно отвечает на комментарии подписчиков. Известно, что он решил не возвращаться к политической деятельности, сосредоточившись на общественной.