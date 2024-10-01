В Приднестровье прокомментировал заявление Санду о разрешении конфликта

«Если же речь идет о грубом форсированном сценарии урегулирования через прессинг и угрозы, без учета мнения приднестровцев, то это еще более опасное заблуждение, чреватое эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Надеюсь, что такие заявления все же стоит расценивать как предвыборную риторику с учетом электоральных процессов в Республике Молдова, а не как практические расчеты», — сказал Игнатьев.