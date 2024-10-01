В Приднестровье прокомментировал заявление Санду о разрешении конфликта

Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать «приднестровскую проблему» за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС.
«Если же речь идет о грубом форсированном сценарии урегулирования через прессинг и угрозы, без учета мнения приднестровцев, то это еще более опасное заблуждение, чреватое эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Надеюсь, что такие заявления все же стоит расценивать как предвыборную риторику с учетом электоральных процессов в Республике Молдова, а не как практические расчеты», — сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что рассуждать о разрешении молдавско-приднестровского конфликта в ближайшее время, когда даже простейшие бытовые и хозяйственные вопросы могут оставаться в повестке месяцы и годы, довольно тенденциозно. «Более чем 30-летний опыт переговоров между ПМР и Республикой Молдова убедительно доказывает, что это очень сложный комплексный процесс, который не терпит легкомысленных подходов», — отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.