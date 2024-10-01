Остин и Галант обсудили ситуацию в Ливане и операции израильских военных

При этом Остин заявил, что США готовы «защищать своих военных, партнеров и союзников перед угрозой со стороны Ирана и поддерживаемых им террористических организаций», а также намерены не допустить, чтобы та или иная сторона «воспользовалась напряженностью для расширения конфликта». Как следует из заявления, Остин и Галант обсудили «серьезные последствия для Ирана» в случае его «прямой военной атаки против Израиля».