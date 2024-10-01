Денис Парфенов родился в 1987 году. Окончил философский факультет МГУ. Является членом КПРФ с 2007 года. С 2009 по 2011 год работал старшим экспертом в Сбербанке, где занимался клиентскими операциями. В 2011—2012 годах он перешел на работу в ЦК КПРФ, где был консультантом по информационно-аналитической работе и проведению выборов. Параллельно, с сентября 2011 года, Парфенов преподавал на факультете госуправления МГУ. В декабре 2012 года стал помощником депутата Госдумы Сергея Левченко. В 2016 году был избран депутатом Госдумы от КПРФ, представляя одномандатный округ в Москве.