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В Пермском крае простились с молодым бойцом Юрием Кичигиным, погибшим в СВО

Его похоронили в Красновишерске 30 сентября.

Источник: Reuters

Прощание с молодым военнослужащим Юрием Кичигиным, погибшим в ходе проведения СВО, прошло в Пермском крае 30 сентября.

Об этом сообщает администрация Красновишерского округа, откуда был родом боец.

Молодой солдат встал на защиту нашей Родины, показав пример мужества и самоотверженности, честно и храбро исполняя свой воинский долг«, — говорится в записи на официальной странице администрации округа в соцсети “Вконтакте”.

Уточняется, что Юрий Кичигин погиб 27 февраля при исполнении военной задачи.

«Выражаем глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего. Как жаль, что уходят такие молодые…» — пишет администрация Красновишерского округа.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Перми назовут улицу в честь погибшего в ходе проведения спецоперации военнослужащего Александра Городилова.