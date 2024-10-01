В Пермском крае простились с молодым бойцом Юрием Кичигиным, погибшим в СВО

Прощание с молодым военнослужащим Юрием Кичигиным, погибшим в ходе проведения СВО, прошло в Пермском крае 30 сентября.
Об этом сообщает администрация Красновишерского округа, откуда был родом боец.
Молодой солдат встал на защиту нашей Родины, показав пример мужества и самоотверженности, честно и храбро исполняя свой воинский долг«, — говорится в записи на официальной странице администрации округа в соцсети “Вконтакте”.
Уточняется, что Юрий Кичигин погиб 27 февраля при исполнении военной задачи.
«Выражаем глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего. Как жаль, что уходят такие молодые…» — пишет администрация Красновишерского округа.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Перми назовут улицу в честь погибшего в ходе проведения спецоперации военнослужащего Александра Городилова.